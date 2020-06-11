На пляжах Крыма придется соблюдать дистанцию

Более 400 пляжей откроются в Крыму к 1 июля. Принципы их работы во время пандемии уже разработаны.

В купальном сезоне 2020 года планируется к открытию 440 пляжей.

«В настоящее время пользователи 207 пляжей обратились за получением экспертных заключений на соответствие санитарным правилам, проведено водолазное обследование дна 355 пляжей, продолжается обучение матросов-спасателей», — говорится в сообщении министерства внутренней политики, информации и связи республики со ссылкой на вице-премьера республики Ирину Кивико. Слова сообщения приводит «Интерфакс».

По словам Кивико, из-за самоизоляции подготовка пляжей ранее была невозможна, сейчас эта работа ведется «в сжатые сроки». Крымские власти продлили действие паспортов пляжей прошлого года, но необходимо провести обследование дна и лабораторные анализы.

На пляжах, как и в других общественных местах, сохранятся «принципы социального дистанцирования», - рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Он отметил, что общие принципы по организации работы на пляжах разработаны в этом сезоне с целью минимизировать риски.

С 15 июня в Крыму открываются санатории и отели — это будет первый этап снятия ограничений. На втором этапе, с 1 июля, на полуостров смогут приехать жители других российских регионов.

Крымский блогер Александр Михайленко показал своем YouTube-канале открытие курортного сезона в Ялте.На кадрах видно, что на пляже «курортной столицы Крыма» много людей. Все они загорают и купаются. На пляже уже работают кафе с летней верандой, где гостям подают еду, напитки и кальяны навынос.