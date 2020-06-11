11 июня 2020, 17:24
Бузова призналась в чувствах к Успенской
Ольга Бузова, российская певица, телеведущая шоу «Дом 2», выставила в Сеть видео, где признается в чувствах к певице Любови Успенской и целует ее. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Видео Ольга выставила в сторис. На нем она рассказывает, что Успенская приехала к ней, чтобы поддержать и побыть рядом. Певицы нежно обнимаются. Телеведущая призналась в чувствах артистке.
«Ты такая крутая! Я тебя люблю!» — сказала Бузова.
Успенская ответила ей взаимностью и поцеловала в губы.
Помимо этого телеведущая «Дома 2» опубликовала пост на своей странице в соцсети Instagram, посвященный певице.