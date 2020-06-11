Бузова призналась в чувствах к Успенской

Видео Ольга выставила в сторис. На нем она рассказывает, что Успенская приехала к ней, чтобы поддержать и побыть рядом. Певицы нежно обнимаются. Телеведущая призналась в чувствах артистке.

«Ты такая крутая! Я тебя люблю!» — сказала Бузова.

Успенская ответила ей взаимностью и поцеловала в губы.

Помимо этого телеведущая «Дома 2» опубликовала пост на своей странице в соцсети Instagram, посвященный певице.