Ущерб от аварии в Норильске компенсируют за счет снижения дивидендов «Норникеля»

«Норникель» выплатит 146,2 миллиарда рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. Ущерб выплатят за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — сказал ТАСС старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Выплата ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании, добавил финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

В конце мая 2020 года из резервуаров хранения на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля», вылилось порядка 21 тысячи тонн топлива. После этого в регионе ввели режим ЧС. Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 148 миллиардов рублей. «Норникель» пытался обжаловать такой рекордный штраф, но добился только незначительного снижения.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Производства компании расположены в Норильске, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, Финляндии и ЮАР.