Ростехнадзор исключил влияние вечной мерзлоты на разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске

Специалисты Ростехнадзора не выявили таяния древнего льда под резервуаром с топливом на ТЭЦ-3 в Норильске, где в мае произошло ЧП. Основной причиной разлива нефтепродуктов в ведомстве назвали нарушения при строительстве и эксплуатации резервуара.

«Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации», — сообщил сайт Ростехнадзора.

Согласно акту технического расследования аварии, в зоне обрушения нашли упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания, которое частично не опиралось на скальный грунт. Из-за этого нагрузка на дно распределялась неравномерно.

«При этом признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены», — добавили в ведомстве.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка около 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара. Топливо попало в грунт и воду. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Группировка спасателей до сих пор ликвидирует последствия этой аварии.

После ЧП бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты по обвинению в халатности.