«Норникелю» придется заплатить за нанесенный вред животным после ЧП в Норильске

Власти Красноярского края потребовали от «Норникеля» возместить вред, нанесенный животному миру из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. С металлургической компании хотят взыскать 494 миллиона рублей.

Требование выставило министерство экологии и рационального природопользования, сообщили в пресс-службе «Норникеля». Возместить ущерб из-за разлива дизельного топлива из хранилища № 5 на ТЭЦ-3 ведомство предлагает добровольно.

«Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира», — пояснили в компании.

Красноярские власти дали «Норникелю» 30 дней со дня получения требования на возмещение ущерба. В качестве альтернативы компании предложили «принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда объектам животного мира».

В конце мая 2020 года один из резервуаров хранения топлива на ТЭЦ-3 был поврежден в результате резкой просадки опор фундамента. Произошла утечка около 20 тонн нефтепродуктов, которые попали в грунт и воду. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня, возбудили уголовное дело и задержали сотрудников ТЭЦ.

О дополнительных претензиях к «Норникелю» стало известно в начале февраля. Краевой Арбитражный суд края уже взыскал с компании 146 миллиардов рублей за аварию на Таймыре.