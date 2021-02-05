Адвокат объяснил, как «Норникель» попытается обжаловать штраф в 146 млрд рублей

«Норникель» получил один из крупнейших штрафов за ущерб в истории современной России. Но его попытаются обжаловать. Помощник руководителя правового центра «Человек и закон» Роман Максимович объяснил, как будет действовать компания.

«Это, наверное, самое большое взыскание ущерба за историю современной России. В СССР ущербов не взыскивали, поскольку не было частных компаний. А в современной России в частной компании это самый крупный иск и самое большое взыскание», — отметил юрист в разговоре с «360».

Адвокат также подчеркнул, что приговор будет обязательно обжалован. Он заявил, что будет оспариваться в первую очередь экспертиза — она послужила основанием для решения суда.

«Эксперты установили размер ущерба, и на основании данной экспертизы суд принял такое решение», — считает Максимович.

Суд взыскал с «Норникеля» 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ. Суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля», назначив такой штраф. Изначально ведомство требовало оштрафовать компанию на 148 миллиардов рублей.