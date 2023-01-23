23 января 2023, 19:58
Uniqlo решила оставить несколько магазинов в России
«Известия»: Uniqlo может оставить в России пять магазинов
Японский бренд Uniqlo планирует закрыть часть своих площадок в российских торговых центрах до конца месяца. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости.
По данным газеты, полностью с российского рынка компания не уйдет, но оптимизирует число магазинов. В России останется лишь около пяти точек. С некоторых ТЦ в Москве уже пропали вывески Uniqlo.
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В октябре прошлого года сотрудники компании рассказали, что руководство уведомило персонал о подготовке временно закрытых магазинов к полному уходу с торговых площадок. Также сообщалось, что в первую очередь магазины Uniqlo закроются в регионах — всего таких в России 29.
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Японская компания заявила о временной приостановке работы в России в марте прошлого года из-за спецоперации на Украине. Тогда же закрылись офлайн-продажи. Однако купить одежду этого бренда россияне с недавнего времени могут на маркетплейсе Ozon.Продажи одежды начались осенью. На площадке представлены почти все позиции из ассортимента Uniqlo.
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