Ozon открыл продажи товаров бренда Uniqlo | 360°

Общество 17 октября 2022, 18:50 Ozon открыл продажи товаров бренда Uniqlo ТАСС подтвердил старт продаж продукции Uniqlo на площадке Ozon РИА «Новости»

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Онлайн-ретейлер Ozon открыл продажу товаров японского бренда одежды Uniqlo. Информацию подтвердил корреспондент ТАСС.

Японская компания ранее закрыла офлайн-продажи в России из-за позиции по спецоперации на Украине.

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Пользователи Ozon смогут купить практически все позиции из ассортимента компании включая верхнюю одежду, трикотаж и белье как для мужчин, так и для женщин.

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Ранее россияне могли приобрести продукцию бренда с помощью коммерческой платформы CDEK.Shopping. В пресс-службе СДЭК журналист ТАСС получил подтверждение информации о поставках товаров Uniqlo из Польши в Россию.

Компания Uniqlo официально приостановила свою деятельность в России в марте этого года. Представители компании также отмечали, что предприятие столкнулось с рядом трудностей. Из-за сложившихся обстоятельств им стало тяжело вести бизнес. Кроме того, они отметили ухудшение конфликтной ситуации.

Сроки полной остановки продаж одежды и аксессуаров от Uniqlo в России пока неизвестны.