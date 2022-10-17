Ozon открыл продажи товаров бренда Uniqlo | 360°

17 октября 2022, 18:50
Ozon открыл продажи товаров бренда Uniqlo
ТАСС подтвердил старт продаж продукции Uniqlo на площадке Ozon
Онлайн-ретейлер Ozon открыл продажу товаров японского бренда одежды Uniqlo. Информацию подтвердил корреспондент ТАСС.
Японская компания ранее закрыла офлайн-продажи в России из-за позиции по спецоперации на Украине.
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Пользователи Ozon смогут купить практически все позиции из ассортимента компании включая верхнюю одежду, трикотаж и белье как для мужчин, так и для женщин.
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Ранее россияне могли приобрести продукцию бренда с помощью коммерческой платформы CDEK.Shopping. В пресс-службе СДЭК журналист ТАСС получил подтверждение информации о поставках товаров Uniqlo из Польши в Россию.
Компания Uniqlo официально приостановила свою деятельность в России в марте этого года. Представители компании также отмечали, что предприятие столкнулось с рядом трудностей. Из-за сложившихся обстоятельств им стало тяжело вести бизнес. Кроме того, они отметили ухудшение конфликтной ситуации.
Сроки полной остановки продаж одежды и аксессуаров от Uniqlo в России пока неизвестны.
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