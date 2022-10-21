Японский производитель одежды Uniqlo объявил о сокращении своих магазинов в России | 360°

Общество 21 октября 2022, 10:30 Японский производитель одежды Uniqlo объявил о сокращении своих магазинов в России «Ведомости»: Uniqlo сокращает количество своих магазинов в России

Читать 360tv в

Производитель и ретейлер одежды из Японии Uniqlo сокращает количество своих магазинов в России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на сотрудника компании.

«Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию», — сказал он.

Реклама

В некоторые свои точки в торговых центрах компания вызвала менеджеров, чтобы собрать товары и подготовить их к вывозу. Точное количество закрываемых магазинов сотрудник не знает. Пока закрыли только два из 50, причем еще весной. Известно, что в первую очередь японцы займутся сокращением магазинов в регионах (таких точек у Uniqlo 29).

Реклама

На этой неделе российский интернет-магазин Ozon открыл онлайн-продажу товаров бренда Uniqlo. Пользователи могут купить практически все позиции из ассортимента компании.

Весной сообщалось, что Fast Retailing Co. — материнская компания Uniqlo — решила приостановить деятельность в России. Это решение связано со специальной военной операцией на Украине и введения Западом санкциями против России.