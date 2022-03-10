Uniqlo приостановит работу в России

Fast Retailing Co. — материнская компания Uniqlo — решила временно приостановить деятельность в России. Это решение приняли на фоне проведения российской спецоперации на Украине и введения западными странами санкций против РФ. Об этом сообщили на сайте компании.

«Нам стало ясно, что мы больше не можем продолжать [заниматься бизнесом] из-за ряда трудностей. Поэтому сегодня мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что на прошлой неделе пожертвовали 10 миллионов долларов и одежду организации ООН для помощи беженцам. Кроме того, по данным Fast Retailing Co., сотрудники Uniqlo в Европе помогают доставлять одежду пострадавшим людям, которые покидают территорию Украины.

При этом еще несколько дней назад глава холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи заявлял, что Uniqlo пока не собирается уходить с российского рынка. По его словам, одежда — жизненная необходимость, и россияне имеют такое же право на жизнь, что и остальной мир.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля, приказ о ее начале отдал президент страны Владимир Путин. После этого Запад ввел против Москвы жесткие экономические санкции. На фоне этого иностранные компании начали массово покидать российский рынок.

Так, о приостановке работы в России заявили ретейлеры одежды, обуви и аксессуаров H&M, Nike, Marks & Spencer, Crocs, Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Bershka). Также о прекращении продаж на российском рынке сообщил бренд Hugo Boss, об этом писало РИА ФАН.