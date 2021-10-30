Умерла бабушка жителя Томска, пробравшегося ради нее в ковидную санчасть

Умерла бабушка жителя Томска, который ради нее пробрался в ковидную санчасть. Об этом сообщили в госпитале.

«Сегодня утром состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности», — рассказал заведующий реанимацией МСЧ№ 2 Евгений Тарасенко.

По его словам, пенсионерку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия. Тарасенко добавил, что сотрудники санчасти приносят соболезнования родным пациентки.

Врач уточнил, что причинами ее смерти стали коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Пенсионерка поступила в респираторный госпиталь 21 октября. Она находилась в тяжелом состоянии. У нее выявили полисегментарную пневмонию и истощение. Помимо этого, она страдала от тяжелой коморбидной патологии и болезни Альцгеймера. Тарасенко добавил, что она получила нужный уход и питание через зонд.

Ранее внук умершей пенсионерки сообщил, что проник в санчасть, чтобы проведать ее. Для этого он переоделся в защитный костюм. По словам молодого человека, когда он первый раз увидел бабушку в палате, он увидел, что она лежит в экскрементах, за ней никто не убирает, не меняет постельное белье. У него возникло подозрение, что воду и питание она тоже не получает. После этого он приехал в Москву, где подал заявления в СК, прокуратуру и администрацию президента.

По словам внука, он надеялся, что благодаря резонансу ситуация изменится в лучшую сторону. Но после этого его уволили с работы. Кроме того, молодой человек рассказал, что получал звонки с угрозами.