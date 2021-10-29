Пробравшийся к бабушке в красную зону житель Томска рассказал, почему в последний момент решил остаться в Москве

Внук пожилой пациентки из Томска, который смог проникнуть в красную зону больницы, куда ее положили с пневмонией, рассказал, что в последний момент решил не возвращаться домой из Москвы. В столицу он прилетел, чтобы подать заявления в СК и прокуратуру. Возвращаться в Томск его пока отговорили правозащитники.

«Я должен был полететь обратно в Томск, но меня убедили остаться московские правозащитники, которые занимаются моим делом сейчас. Они мне предоставили жилье. Есть где переночевать», — рассказал мужчина в беседе с «360».

По его словам, приехав в Москву, он сначала подал жалобу на уход за бабушкой в Следственный комитет. После этого он пошел в прокуратуру и администрацию президента, где у него тоже приняли заявление.

Внук пенсионерки добавил, что надеется, что после его истории ситуация изменится и людям не надо будет бояться за своих пожилых родственников в больницах. Вместе с тем он выразил беспокойство относительно своей личной безопасности.

«Мне звонили со скрытого номера, говорили, что когда я приеду домой, мне горло вскроют. Начальник мне позвонил, сказал, что я им больше не нужен из-за привлечения внимания», — заключил собеседник «360».

Накануне заведующая терапевтическим отделением ковидного госпиталя в Томске Антонина Стойлова заявила, что бабушка в красной зоне, внук которой пожаловался на ужасный уход за ней, сейчас обеспечена всем необходимым. Однако, по мнению жителя Томска, сейчас такие заявления похожи на показуху, потому что он видел, в каком состоянии находилась его родственница, когда он проник к ней в палату.