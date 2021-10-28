СК начал проверку после видео из красной зоны госпиталя в Томске

Следователи проверят данные о плохом содержании больных в респираторном госпитале МСЧ № 2 Томска, где местный житель якобы под видом врача три дня ухаживал за своей бабушкой. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Томской области.

«Организована доследственная проверка по размещенной в сети Интернет информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в МСЧ-2», — сказано в сообщении.

Ведомство добавило, что следователи следственного отдела по Октябрьскому району Томска в рамках проверки выяснят все обстоятельства произошедшего.

Проверка госпиталя МСЧ № 2 Томска организована специальной комиссией, в состав которой вошли специалисты областного департамента здравоохранения, Роспотребнадзора и Росздравнадзора Томской области.

«Сейчас они находятся во второй медсанчасти, проводится проверка. Задачи комиссии — оценить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и оценить пропускной режим, который действует по допуску в красную зону», — заявила замгубернатора Томской области Алена Левко. Ее процитировало РИА «Новости».

В среду, 27 октября, появилась информация о том, что житель Томска проник в красную зону после сообщений о ненадлежащем лечении его бабушки от ковида. Он надел спецкостюм медиков и три дня ухаживал за пенсионеркой, которую нашел в очень плохом состоянии. Позже его разоблачили и он сбежал.

Левко подчеркнула, что ситуация, показанная на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима.