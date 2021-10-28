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    28 октября 2021, 19:18

    Томский госпиталь после скандала заявил, что обеспечил бабушку из красной зоны всем необходимым

    Заведующая из томского госпиталя заявила, что бабушке из красной зоны обеспечили уход

    Ольга Назаркина

    Заведующая терапевтическим отделением ковидного госпиталя в Томске Антонина Стойлова заявила, что бабушка в красной зоне, внук которой пожаловался в СК на ужасный уход за ней, сейчас обеспечена всем необходимым. По ее словам, за пожилой женщиной ухаживают, пока она находится в состоянии средней тяжести.

    Томский госпиталь после скандала заявил, что обеспечил бабушку из красной зоны всем необходимым

    Скандал разгорелся после того, как внук женщины проник в больницу, чтобы проведать ее, и обнаружил, что она находится просто в немыслимом состоянии. По словам молодого человека, за бабушкой никто не убирал, а соседи по палате рассказали, что ее даже не кормили. Сама за собой она ухаживать не может.

    Стойлова заявила, что пенсионерка поступила в больницу 21 октября. У нее была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония, легкие были поражены на 18%. Анализ на ковид оказался положительным.

    По словам врача, в госпитале постоянно следят за лежачими и малоподвижными пациентами, обрабатывают раны и ссадины, делают перевязки, меняют памперсы, помогают пить, меняют постельное белье, уточняют самочувствие и, если нужно, зовут доктора.

    В минувшее воскресенье, 24 октября, пожилую женщину перевели в отделение терапии, там у нее взяли анализы.

    «На данный момент пациентка находится в состоянии средней степени тяжести в отделении терапии на кислородной поддержке», — добавила Стойлова.

    Она заверила, что за бабушкой регулярно ухаживают и у нее есть все необходимое. На 10-й день с момента поступления ей сделают повторную КТ легких.