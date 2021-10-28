Томский госпиталь после скандала заявил, что обеспечил бабушку из красной зоны всем необходимым

Заведующая терапевтическим отделением ковидного госпиталя в Томске Антонина Стойлова заявила, что бабушка в красной зоне, внук которой пожаловался в СК на ужасный уход за ней, сейчас обеспечена всем необходимым. По ее словам, за пожилой женщиной ухаживают, пока она находится в состоянии средней тяжести.

Скандал разгорелся после того, как внук женщины проник в больницу, чтобы проведать ее, и обнаружил, что она находится просто в немыслимом состоянии. По словам молодого человека, за бабушкой никто не убирал, а соседи по палате рассказали, что ее даже не кормили. Сама за собой она ухаживать не может.

Стойлова заявила, что пенсионерка поступила в больницу 21 октября. У нее была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония, легкие были поражены на 18%. Анализ на ковид оказался положительным.

По словам врача, в госпитале постоянно следят за лежачими и малоподвижными пациентами, обрабатывают раны и ссадины, делают перевязки, меняют памперсы, помогают пить, меняют постельное белье, уточняют самочувствие и, если нужно, зовут доктора.

В минувшее воскресенье, 24 октября, пожилую женщину перевели в отделение терапии, там у нее взяли анализы.

«На данный момент пациентка находится в состоянии средней степени тяжести в отделении терапии на кислородной поддержке», — добавила Стойлова.

Она заверила, что за бабушкой регулярно ухаживают и у нее есть все необходимое. На 10-й день с момента поступления ей сделают повторную КТ легких.