Умер народный артист России Юрий Горобец

Народный артист России Юрий Горобец ушел из жизни в воскресенье, 26 июня. Ему было 90 лет. Известие о кончине актера появилось на сайте театра имени Пушкина.

«Сегодня, 26 июня 2022 года, на 91 году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец», — указано в сообщении театра. О причинах смерти артиста не сообщается.

Горобец являлся ведущим артистом труппы в театре имени Пушкина 10 лет при Борисе Равенских, затем еще семь — при Борисе Морозове, отмечается в сообщении.

Даже будучи артистом МХАТа имени Горького, Горобец вновь возвращался на сцену театра имени Пушкина как приглашенный артист.

На прошлой неделе стало известно о смерти советского актера, автора песен и сценариста Аркадия Гарцмана. Он скончался на 76-м году жизни. Кроме того, на прошлой неделе не стало экс-вокалиста ансамбля «Ласковый май» Юрия Шатунова, а также исполнителя хита «Шоколадный заяц», певца Пьера Нарцисса.