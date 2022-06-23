Шатунов родился и умер в карете скорой помощи

Смерть Юрия Шатунова стала настоящим шоком не только для его поклонников, но для его коллег и обычных россиян. Ведь многие люди среднего и старшего возраста помнят, каким явлением стала группа «Ласковый май». Сейчас после новостей о смерти многие стали заново изучать его биографию. «360» не стал исключением и нашел один интересный факт. На официальном сайте артиста сказано, что он родился в карете скорой помощи. В четверг, 23 июня, стало известно о том, что певец скончался в скорой.

«6 сентября 1973 года родился Шатунов Юрий Васильевич в поселке Пятки, в машине скорой помощи по дороге в роддом города Кумертау (Башкирской АССР)», — сказано в тексте.

А вот что 23 июня 2022 года сообщил «360» менеджер артиста.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — заявил представитель певца.

Юрий Шатунов был кумиром молодых людей в середине и конце 1980-х годов. Мальчик из детского дома прославился на всю страну, когда стал солистом группы «Ласковый май».

«Это было совершенно что-то новое, не совковое. Новое, легкое, наивное. В основном их дети любили. Это было выдающееся событие», — сказала «360» певица Анастасия, комментируя феномен «Ласкового мая».

Анастасия назвала Шатунова открытым, добрым человеком, вечным двигателем.

Юрию Шатунову было 48 лет. Он скончался от инфаркта.