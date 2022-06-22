Российско-камерунский артист Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. В 2003 году благодаря «Фабрике звезд» он в одночасье стал очень популярен как исполнитель хита «Шоколадный заяц». Выстрелить песня могла бы и сейчас, уверены музыкальные критики. Ведь главный секрет успеха Пьера Нарцисса — в гармоничном образе и беззлобных юмористических песнях.

Выходец из Камеруна Пьер Нарцисс приехал в нулевых к сестре в Егорьевск. А на «Фабрике звезд», обеспечившей ему успех, оказался почти случайно. Сначала он снялся в эпизоде «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова, а затем темнокожий участник первого сезона «Фабрики звезд» Джем позвал его на проект — франшиза предполагала квоту на темнокожих участников.

Гарантами успеха Пьера Нарцисса стали продюсер второго сезона «Фабрики звезд» Максим Фадеев и автор текстов песен Ирина Секачева, из-под пера которой вышел не только «Шоколадный заяц», но и многие хиты Елены Темниковой, Кати Лель, Юлии Савичевой, группы Serebrо, Дмитрия Колдуна, певца Иракли и других российских звезд нулевых.

Песня о себе

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, секрет успеха Пьера Нарцисса и «Шоколадного зайца» был в стопроцентном попадании в образ.

«Я, честно говоря, на нашей эстраде мало помню таких случаев, чтобы первая песня выстреливала. А в песне „Шоколадный заяц“ все хорошо. Не нужно утруждаться, чтобы спеть ее, а зрителю не нужно утруждаться, чтобы ее понять, принять, полюбить и точно так же вместе с артистом исполнять на всех концертах», — объяснил Бабичев.

К тому же, по словам музыкального критика, песня отлично попала в аудиторию «Фабрики звезд» — тинейджеров и молодежь. Залогом успеха стало и то, что в песне «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс как будто поет про себя. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов согласился с тем, что Пьер Нарцисс удивительно совпадал с тем образом, который создавался в песне «Шоколадный заяц».

«Своей популярностью песня обязана образу артиста. „Шоколадный заяц“ — это он сам, такой темный мулат, веселый, высокий, огромный, добродушный. <…> Он поет про себя», — подчеркнул Соседов.

Максим Фадеев, как куратор второго сезона «Фабрики звезд», решил не делать темнокожего исполнителя американизированным, что тоже только подхлестнуло всенародную любовь и узнаваемость.

«Они не стали делать какого-то заезжего афроамериканца, который диктовал свои какие-то вкусы, рэп и так далее. Он не стал западным, потому что он спел „Шоколадный заяц“ — и мы увидели, что, оказывается, темнокожие ребята тоже могут делать нашу попсу, которую все любили. То есть он не выделялся, но при этом это было интересно», — подчеркнул Бабичев.

Хит вне времени

Даже сейчас, по мнению Сергея Соседова, «Шоколадный заяц» мог бы стать хитом — никакого негатива песня, скорее всего, не вызвала бы. Ведь, несмотря на довольно откровенный и провокационный клип, поет артист прежде всего о себе.

Это песня с юмором. Она такой же имела бы успех — эта вещь вне политики, вне времени абсолютно. Она игровая, мультипликационная, гротескная — такие вещи редки на сцене. Она не привязана ко времени, она привязана к образу, к человеку, к личности Сергей Соседов.

Однако, по мнению Евгения Бабичева, шансы того, что хит нулевых прошел бы незамеченным в современном мире, куда больше: возможностей показать себя стало больше, но внимание зрителя очень рассеялось.

«Задаешься вопросом: все сейчас сложнее или легче? Вроде бы доступный интернет, можно выложить туда все, что угодно, и в теории всегда будут миллионы готовы слушать. Но, с другой стороны, сейчас много талант-шоу, разных проектов и так далее. А тогда была только „Фабрика звезд“», — объяснил Бабичев.