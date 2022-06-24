Умерла звезда «Ликвидации» Гарцман

Советский актер, автор песен и сценарист Аркадий Гарцман умер на 76-м году жизни. Об этом в социальной сети сообщила его дочь Виктория Аронова, написала kp.ru.

О причинах смерти актера не сообщается. Широкому кругу зрителей Гарцман известен по роли Воробьева в сериале «Ликвидация», а также писателя Исаака Бабеля в киноленте «Утесов». Также он снимался в детективном сериале «Возвращение Мухтара».

Кроме ролей в кино Гарцман известен как автор сценариев к сериалам и фильмам, а также автор песен. Его композиции исполняли Николай Караченцов, София Ротару, Алла Пугачева.

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