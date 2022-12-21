Общество 21 декабря 2022, 07:22 Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку СЦКК сообщил об обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие обстреляли Донецк и Горловку утром в среду. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Под огнем оказался Пролетарский район столицы республики, националисты выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня.

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Также четыре снаряда прилетели в Калининский район Горловки. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Президент Росси Владимир Путин замечал, что никакие иностранные правозащитные организации и журналисты не публикуют материалы об обстрелах Донецка со стороны украинской армии. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал российскому лидеру, что есть необходимость в усилении группировки противовоздушных сил.

Политолог Евгений Михайлов заявлял «360», что остановить обстрелы Донецка поможет отвод позиций ВСУ на такое расстояние от города, откуда не долетят снаряды.