Власть 21 декабря 2022, 01:49 «Голоса не подают». Путин обвинил иностранную прессу в замалчивании обстрелов Донецка Путин обвинил иностранную прессу в замалчивании обстрелов Донецка

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Иностранные журналисты и правозащитники молчат об обстрелах мирного населения Донецка украинскими военными. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова привели на официальном сайте Кремля.

«Обращаю внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают», — сказал глава государства об усилившихся обстрелах города.

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Он стал говорить по поводу атак на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Как подчеркнул Путин, украинские войска бьют прямо по жилым кварталам Донецка. Пушилин добавил, что бойцы ВСУ делают это целенаправленно. При этом Запад с 2014 года продолжает придерживаться системы двойных стандартов.

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«Как будто нас нет, как будто ситуация совершенно по-другому развивается», — отметил врио главы региона.

Встреча Путина и Пушилина проходила 20 декабря в Москве. Президент поговорил и с другими руководителям новых субъектов страны. Все они приехали в столицу на церемонию вручения государственных наград.