Важное 20 декабря 2022, 22:58 Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР Врио главы ДНР Пушилин попросил президентат России Путина усилить ПВО республики РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил у президента России Владимира Путина принять меры по усилению ПВО республики. Они необходимы, чтобы прекратить обстрелы донецких городов.

Глава государства провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. В ходе разговора Путин назвал острой ситуацию с безопасностью в Донецке, такие выводы он сделал с учетом постоянных обстрелов ВСУ жилых городских районов.

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По мнению российского лидера, Киев целенаправленно наносит удары именно по жилым кварталам Донецка. Пушилин также рассказал, что постоянные обстрелы со стороны украинских боевиков помешали специалистам провести ремонт водопроводных сетей в домах мирных жителей. Кроме этого не везде смогли решить вопросы с отоплением в зданиях. Этому препятствуют обстрелы и отключения котельных.

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