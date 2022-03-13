Украинские соцсети распространили фейковое фото с буквой Z из «тел российских солдат»

В украинских Telegram-каналах распространился снимок, на котором якобы из тел погибших российских солдат выложена буква Z на снегу. На самом деле на фото — манекены, сообщили представители проекта «Война с фейками» в Telegram-канале.

«Если внимательно присмотреться к изображению, то видно, что „тела“ имеют одинаковые позы. Картинка сделана с помощью графического редактора — очередная провокация украинских технологов. Кстати, первоисточник фото уже осознал всю несостоятельность вброса и удалил пост», — рассказали участники проекта.

Ранее фейком оказалось видео с обстрелом роддома в Мариуполе. В этом ролике позже узнали известных блогеров или артистов. По данным «Войны с фейками», якобы пострадавшую женщину сыграла бьюти-блогер и модель Марианна, а снимал ее профессиональный фотограф.

По мнению политолога Александра Перенджиева, история показала слабость украинских националистов: если бы у них все шло хорошо, им было некогда заниматься подобными постановками.

Конфликт Украины с Россией продолжает порождать множество фейков, ложных свидетельств «очевидцев», недостоверных видео и фото в соцсетях и мессенджерах.