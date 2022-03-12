Девчачий фейк сработал снова через 30 лет. «Зверства» в роддоме Мариуполя оказались махровым примером пропаганды

Фейки о якобы зверствах в роддомах — прием дезинформации, который уже успел стать классикой. Задолго до срежиссированного, по данным Минобороны РФ, обстрела мариупольского роддома схожий метод использовали перед бомбардировками Ирака более 30 лет назад. Тогда лишним поводом для поддержки Кувейта американской стороной в войне в Персидском заливе стали лжесвидетельствования 15-летней девочки о погибших новорожденных. Правда, уже через два года стало известно, что ее показания были сфабрикованы.

Фейк с роддомом уже использовали в Ираке

Задолго до срежиссированного видео об обстреле роддома в Мариуполе фейки на эту тему уже применялись — в Ираке. Там 10 октября 1990 года 15-летняя кувейтская девушка по имени Наира ас-Сабах лжесвидетельствовала перед Комиссией по правам человека.

Она очень эмоционально, со слезами на глазах рассказывала, что работала в одной из кувейтских больниц и лично видела «как вооруженные иракские солдаты ворвались в больницу, выбросили из инкубаторов новорожденных детей и оставили их умирать на холодном полу».

После этого сенаторы и президент США Джордж Буш не раз цитировали показания Наиры. Это способствовало росту голосов за поддержку Кувейта вооруженным путем в войне в Персидском заливе — против Ирака.

Спустя два года, уже после бомбардировок Ирака, стало известно, что слова девушки были выдумкой. Наира — дочь кувейтского посла в США Сауда Нассера ас-Сауд ас-Сабах, который впоследствии занял должность министра информации и министра нефти Кувейта. Показания девушки были заранее сфабрикованы американским PR-агентством под названием Hill & Knowlton. Его наняло правительство Кувейта, чтобы манипулировать общественным мнением. Сегодня показания Наиры считаются классическим примером фальсификации и дезинформации.

Почему роддом?

Когда человек видит разрушения и кровь, его охватывают сильные эмоции — от злости до сочувствия и слез. Если же к этой картине добавить роддом и беременных, эти эмоции должны удвоиться. Об этом в своем Telegram-канале рассказала журналист и основатель фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова.

«Наверное, на это рассчитывал украинский президент, когда показывал всему миру фотографии из мариупольского роддома. И он мог бы попасть в точку, если бы не разоблачение фейка: фотопостановка, снятая с участием беременной мариупольской модели, бьюти-блогера. Кстати, автор фото, Евгений Малолетка, активно сотрудничает с европейскими организациями, например ОБСЕ», — пояснила Приказчикова.

Источник фото: Instagram/gixie_beauty

Фейк с мариупольским роддомом и роженицей

Ранее в Сети появились кадры, где женщин эвакуировали из роддома в Мариуполе. Якобы больницу обстреливали российские военные. При этом Минобороны РФ заявило, что российская авиация не выполняла никаких задач по поражению наземных целей в районе этого города. В ведомстве добавили, что показанное здание нацбатальон «Азов»* переоборудовал в опорный пункт.

Как отметили в ведомстве, снимки территории больницы свидетельствуют о двух постановочных взрывах рядом с больницей — подземного и небольшой мощности, который был направлен в корпус строения.

«Якобы имевший место „авиаудар“ — полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — заявили в министерстве.

Целью постановки, по данным Минобороны, было ввести в заблуждение непрофессиональную аудиторию Европы и США. Для экспертов она очевидна. Тем временем несостыковки заметили и обычные пользователи Сети. Вначале они обратили внимание, что роженицы имеют одинаковое лицо, но разную одежду. Теперь у модели, которая появилась на фото, на странице в Instagram множество комментариев о сфабрикованной ситуации. К слову, бьюти-блогер уже родила девочку.

«Наира вошла в историю как классический пример дезинформации. Но, похоже, фейки нового времени станут целым пособием по изучению для будущих поколений», — заключила Приказчикова.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.