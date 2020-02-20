Ученые из России разделили маньяков-убийц на три типа
Исследование поведения сексуальных маньяков провели специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета. Ученые пришли к выводу, что всех подобных преступников можно разделить по их характеристикам, пишет журнал «Психология и право».
Сексуальные маньяки действуют из-за аномального сексуального влечения. Удовлетворение они получают, только если убьют объект своего желания. Получается, что их цель — получить возбуждение и достичь оргазма от страданий жертвы.
Такие маньяки часто ссорятся с женами из-за низкой потенции. Бывает, что у них нет сексуального влечения к партнеру. Половую жизнь начинают вести довольно поздно, присущи эндокринологические заболевания. Кроме того, сексуальные маньяки привязаны эмоционально к детям или старикам. Они испытывают желание издеваться над животными.
Расправы над женщинами и мужчинами они обычно совершают в первой половине дня. Место убийства выбирают заранее и могут привести туда жертву обманом.
Силовики стремятся самоутвердиться с помощью насилия. Им доставляет удовольствие контроль и сексуальная власть, а убийство — наказание жертвы. У этих преступников может быть много партнеров и сексуальных связей. С женами они часто конфликтуют из-за измен и требований в сексе.
Своими жертвами они зачастую выбирают красивых девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Место преступления изучают заранее, а перед расправой насилуют жертву. После убийства забирают личные вещи девушек с целью наживы.
Ситуативники идут на убийство, чтобы подавлять сопротивление. Они связывают и обездвиживают жертву. Эти преступники «переадресовывают агрессию», вымещая негатив ко всем людям на своей жертве.
Такие люди действуют спонтанно, поэтому их часто находят. Если жертва дает отпор или происходящее кто-то замечает, то ситуативник может просто убежать.