Ученые из России разделили маньяков-убийц на три типа

О существовании сексуальных маньяков знают все. Но оказывается, что у них есть определенная классификация. Повадки и мотивы у таких убийц совершенно разные, и ученые делят их на три типа: сексуальные маньяки, силовики и ситуативники.

Исследование поведения сексуальных маньяков провели специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета. Ученые пришли к выводу, что всех подобных преступников можно разделить по их характеристикам, пишет журнал «Психология и право».

Сексуальные маньяки действуют из-за аномального сексуального влечения. Удовлетворение они получают, только если убьют объект своего желания. Получается, что их цель — получить возбуждение и достичь оргазма от страданий жертвы.

Такие маньяки часто ссорятся с женами из-за низкой потенции. Бывает, что у них нет сексуального влечения к партнеру. Половую жизнь начинают вести довольно поздно, присущи эндокринологические заболевания. Кроме того, сексуальные маньяки привязаны эмоционально к детям или старикам. Они испытывают желание издеваться над животными.

Расправы над женщинами и мужчинами они обычно совершают в первой половине дня. Место убийства выбирают заранее и могут привести туда жертву обманом.

Силовики стремятся самоутвердиться с помощью насилия. Им доставляет удовольствие контроль и сексуальная власть, а убийство — наказание жертвы. У этих преступников может быть много партнеров и сексуальных связей. С женами они часто конфликтуют из-за измен и требований в сексе.

Своими жертвами они зачастую выбирают красивых девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Место преступления изучают заранее, а перед расправой насилуют жертву. После убийства забирают личные вещи девушек с целью наживы.

Ситуативники идут на убийство, чтобы подавлять сопротивление. Они связывают и обездвиживают жертву. Эти преступники «переадресовывают агрессию», вымещая негатив ко всем людям на своей жертве.

Такие люди действуют спонтанно, поэтому их часто находят. Если жертва дает отпор или происходящее кто-то замечает, то ситуативник может просто убежать.