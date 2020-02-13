Хабаровского маньяка арестовали на два месяца

Жителя Хабаровска, который нападал на женщин с ножом, арестовали на два месяца. Он атаковал двух женщин, обе они выжили, но попали в больницу с тяжелыми ранениями.

Мужчина напал на женщин с ножом в Индустриальном районе Хабаровска 5 и 8 февраля. Их доставили в больницы с тяжелыми ножевыми ранениями.

После задержания 43-летний хабаровчанин по имени Владимир признался в нападениях. По его словам, он решил нападать на женщин после того, как возлюбленная его отвергла и ушла к другому. Причем он утверждает, что совершил четыре нападения и готовил пятое. По плану Владимира, его преступления должны были вызвать широкий общественный резонанс, а его возлюбленная вернулась бы к нему.

Как рассказали следователи, нападения совершались в темное время суток. Никаких требований женщинам он не предъявлял и ничего не крал у них.

Стражи порядка устанавливают причастность арестованного к другим подобным преступлениям.