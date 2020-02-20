Убитый под Курском китаец мог стать жертвой земляков

Гражданина Китая нашли мертвым в общежитии в Курской области. Расследовать дело начали следователи. Они подозревают, что китаец мог покончить с собой или умереть от рук земляков.

«Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: самоубийство, либо совершение преступления на бытовой почве „земляками“ погибшего», — сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как выяснили следователи, тело китайца нашли днем 19 февраля. У него была рана на шее, а на теле лежали ножницы. Незадолго до этого его вылечили от ОРВИ и выписали из больницы. Иностранец жил в одном из общежитий Железногорска. Здание находилось на закрытой территории местного предприятия. В комнате китаец проживал один, а всего в общежитии было около 40 граждан Китая.

Сейчас следователи расследуют дело. Чтобы выяснить точные причины смерти, назначили судебные экспертизы.

О смерти китайца в Курской области стало известно вечером 19 февраля. С 13 по 17 число он лечился от ОРВИ в Железногорской горбольнице № 2. В Россию гражданин Китая прилетел перед Новым годом, чтобы работать на предприятии по пошиву обуви.

В областной администрации заверили, что смерть китайца никак не связана с эпидемией коронавируса. Вспышка этого заболевания произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Инфекция стала причиной смерти 2118 пациентов. Число заразившихся уже перевалило за 74 тысячи человек.