Бывшую девушку Кличко побил новый парень. Он сделал это 14 февраля
Брайан Хикерсон напал на Панеттьери в ночь на 14 февраля, пишет TMZ. Шерифу позвонил мужчина и пожаловался на беспорядки в одном из частных домов в Джексоне. Когда полицейские приехали по адресу, то они увидели рядом с домом Хикерсона.
Девушка выставила его на улицу и заперлась изнутри. На ее лице с правой стороны был след от удара. Правоохранители предположили, что парень ударил ее кулаком, но на вопрос о побоях тот не стал отвечать. Молодой человек сослался на повара, который готовил им праздничный ужин. Мужчина рассказал, что не видел самого нападения, но слышал ругань.
В итоге Хикерсона арестовали за домашнее насилие. Это уже не первый такой арест для него. Весной 2019-го он уже бил Панеттьери, но тогда его отпустили на следующий же день. Возлюбленные продолжили жить вместе.
Раньше Хейден Панеттьери встречалась с украинским боксером и политиком Владимиром Кличко. Они собирались пожениться, но в 2018-м расстались. У пары осталась общая дочь.