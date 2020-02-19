    19 февраля 2020, 12:09

    Бывшую девушку Кличко побил новый парень. Он сделал это 14 февраля

    Дарья Бунякова

    День святого Валентина принес Хейден Панеттьери не романтический ужин и плюшевого мишку, а побои. Бывшую девушку Кличко уже второй раз побил новый парень. Молодого человека арестовали за домашнее насилие.
    Бывшую девушку Кличко побил новый парень. Он сделал это 14 февраля

    Брайан Хикерсон напал на Панеттьери в ночь на 14 февраля, пишет TMZ. Шерифу позвонил мужчина и пожаловался на беспорядки в одном из частных домов в Джексоне. Когда полицейские приехали по адресу, то они увидели рядом с домом Хикерсона.

    Девушка выставила его на улицу и заперлась изнутри. На ее лице с правой стороны был след от удара. Правоохранители предположили, что парень ударил ее кулаком, но на вопрос о побоях тот не стал отвечать. Молодой человек сослался на повара, который готовил им праздничный ужин. Мужчина рассказал, что не видел самого нападения, но слышал ругань.

    В итоге Хикерсона арестовали за домашнее насилие. Это уже не первый такой арест для него. Весной 2019-го он уже бил Панеттьери, но тогда его отпустили на следующий же день. Возлюбленные продолжили жить вместе.

    Раньше Хейден Панеттьери встречалась с украинским боксером и политиком Владимиром Кличко. Они собирались пожениться, но в 2018-м расстались. У пары осталась общая дочь.