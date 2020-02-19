Бывшую девушку Кличко побил новый парень. Он сделал это 14 февраля

День святого Валентина принес Хейден Панеттьери не романтический ужин и плюшевого мишку, а побои. Бывшую девушку Кличко уже второй раз побил новый парень. Молодого человека арестовали за домашнее насилие.

Брайан Хикерсон напал на Панеттьери в ночь на 14 февраля, пишет TMZ. Шерифу позвонил мужчина и пожаловался на беспорядки в одном из частных домов в Джексоне. Когда полицейские приехали по адресу, то они увидели рядом с домом Хикерсона.

Девушка выставила его на улицу и заперлась изнутри. На ее лице с правой стороны был след от удара. Правоохранители предположили, что парень ударил ее кулаком, но на вопрос о побоях тот не стал отвечать. Молодой человек сослался на повара, который готовил им праздничный ужин. Мужчина рассказал, что не видел самого нападения, но слышал ругань.

В итоге Хикерсона арестовали за домашнее насилие. Это уже не первый такой арест для него. Весной 2019-го он уже бил Панеттьери, но тогда его отпустили на следующий же день. Возлюбленные продолжили жить вместе.

Раньше Хейден Панеттьери встречалась с украинским боксером и политиком Владимиром Кличко. Они собирались пожениться, но в 2018-м расстались. У пары осталась общая дочь.