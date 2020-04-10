Ученики начальной школы до слез растрогали учительницу школы им. Подольских курсантов. Во время дистанционного урока они надели одинаковые футболки с похвалой своему педагогу.

Необычный, но очень милый флешмоб устроили ученики 4А класса школы № 18 имени Подольских курсантов. На дистанционный урок они оделись в одинаковые футболки с надписью «Ирина Михайловна, вы — классная» и красными сердечками. Некоторые дети подготовили плакаты с такой же надписью, другие — прокричали это, когда учительница начала видеоурок.

Учительница, которой было обращено это послание, растрогалась до слез. «Я очень рада вас видеть! Я вас очень люблю и скучаю. Мои хорошие!» — сказала она. Дети ответили, что это взаимно, и назвали своего педагога самой лучшей.

Из-за коронавируса учеников всей страны перевели на дистанционное обучение. Школы и детские сады в России сейчас не работают, закрыты также колледжи и вузы. Ребята продолжают делать уроки и изучать новый материал удаленно. Педагоги проводят уроки с помощью различных онлайн-сервисов, которые позволяют общаться в формате видеоконференции.

Ранее стало известно, что ученикам девятых и 11-х классов не будут отменять ЕГЭ и ОГЭ — из-за коронавируса их сроки перенесут на 8 и 9 июня соответственно. 10 апреля стало известно, что девятиклассники будут сдавать только два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские вузы готовы провести сессию онлайн.