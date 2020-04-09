    09 апреля 2020, 19:15

    Девятиклассников освободили от предметов по выбору на ОГЭ

    Эля Данилюк

    Школьникам разрешили не сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене в этом году. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
    Девятиклассников освободили от предметов по выбору на ОГЭ

    Таким образом, девятиклассники будут готовиться только к двум обязательным экзаменам. Это русский язык и математика.

    Как заявил глава ведомства, благодаря уменьшению предметов, которые необходимо сдавать школьникам, уменьшится и количество пунктов проведения ОГЭ. Все это связано с мерами против распространения коронавирусной инфекции.

    «Уменьшив число выборных предметов до двух — русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена», — пояснил он.

    Музаев также заявил, что речи об отмене ЕГЭ и ОГЭ уже не стоит — так же как и о внесении изменений в сам экзамен. «Сейчас снова менять какую-то конструкцию в содержании экзамена — это не помочь, а навредить», — подчеркнул глава ведомства.

    Ранее в Минпросвещения предложили отменить четвертую четверть в школах с первого по восьмой класс.