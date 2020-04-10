Российские вузы готовы провести летнюю сессию онлайн

Российские вузы справились с организацией дистанционного обучения в условиях коронавируса. Они готовы провести летнюю сессию в режиме онлайн.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Его слова процитировало РИА «Новости». Он отметил, что пообщался с ректорами самых разных регионов страны.

Общее настроение, которое фиксируется: в принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем Валерий Фальков.

Он отметил, что Министерство науки и образования понимает — из-за перехода на дистанционное образование существуют определенные издержки. В какой-то области они больше, в какой-то — меньше. Несмотря на это, система адаптировалась, и переход на удаленное обучение состоялся. Фальков подчеркнул, что в скором времени запросит «информацию о готовности организовать сессию в дистанционном формате» от всех вузов, которые находятся в ведомстве Минобрнауки.

Ранее Министерство заявило, что не планирует отменять экзамены из-за пандемии коронавируса. С 16 марта вузы перешли на дистанционное обучение.

По последней информации, в России новым типом коронавируса заболели 11 917 человек. За последние сутки число заражений увеличилось на 1786 человек. COVID-19 обнаружили в том числе и у нескольких сотрудников МГУ имени Ломоносова.