У матери Собчак не нашли коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова прошла тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. Об этом сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Его слова передало RT. Ранее в СМИ появилась информация, что у матери Ксении Собчак подозревают коронавирус. Из-за этого ее госпитализировали в больницу в Коммунарке.

Однако другой представитель Совфеда, Вячеслав Тимченко, пояснил, что Нарусова решила самоизолироваться. Дело в том, что в последнее время она общалась с людьми, которые вернулись из-за границы. Людмила Нарусова — член Совета Федерации. Там она представляет Тыву. Ей 68 лет.

По последним данным, в России подтверждено 658 случаев коронавируса. Большая часть заболевших— в Москве. Всего в мире инфицировано около 470 тысяч. Среди них есть известные люди: принц Чарльз, актеры Том Хэнкс, Идрис Эльба, Ольга Куриленко.

В последние дни тревожные сообщения приходят о здоровье певца Льва Лещенко. Он сам лег в больницу в Коммунарке. Коронавирус у него не подтвержден, но его состояние тяжелое. У артиста воспаление легких. Его перевели в реанимацию, но по словам концертного директора, это связано не с ухудшившимся состоянием, а для качественного лечения.