    26 марта 2020, 10:52

    У матери Собчак не нашли коронавирус

    Наза Салех Захи

    Сенатор Людмила Нарусова прошла тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. Об этом сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас.

    Его слова передало RT. Ранее в СМИ появилась информация, что у матери Ксении Собчак подозревают коронавирус. Из-за этого ее госпитализировали в больницу в Коммунарке.

    Однако другой представитель Совфеда, Вячеслав Тимченко, пояснил, что Нарусова решила самоизолироваться. Дело в том, что в последнее время она общалась с людьми, которые вернулись из-за границы. Людмила Нарусова — член Совета Федерации. Там она представляет Тыву. Ей 68 лет.

    По последним данным, в России подтверждено 658 случаев коронавируса. Большая часть заболевших— в Москве. Всего в мире инфицировано около 470 тысяч. Среди них есть известные люди: принц Чарльз, актеры Том Хэнкс, Идрис Эльба, Ольга Куриленко.

    В последние дни тревожные сообщения приходят о здоровье певца Льва Лещенко. Он сам лег в больницу в Коммунарке. Коронавирус у него не подтвержден, но его состояние тяжелое. У артиста воспаление легких. Его перевели в реанимацию, но по словам концертного директора, это связано не с ухудшившимся состоянием, а для качественного лечения.