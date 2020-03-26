Мать Ксении Собчак самоизолировалась из-за коронавируса

Сенатор Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, решила самоизолироваться. В Совете Федерации это объяснили тем, что она общалась с людьми из-за границы. Но Telegram-каналы уже «поместили» Нарусову в Коммунарку.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал РИА «Новости», что Нарусовой не было на заседании во вторник, потому что она решила самоизолироваться.

«Как сообщил мне председатель комитета [по конституционному законодательству], в состав которого она входит, Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы», — сказал Тимченко.

Между тем Telegram-канал Mash объявил, что Нарусову госпитализировали в Коммунарку, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус. Канал утверждает, что женщину привезли в больницу днем в среду из деревни Горки. Издание даже назвало этаж, на котором находится палата сенатора в медцентре. Официального подтверждения этому нет.

Людмиле Нарусовой 68 лет. Она представляет в Совете Федерации Тыву.

По последним данным, в России зафиксировали 658 случаев коронавируса. Большая часть зараженных — в Москве. Всего в мире около 470 тысяч заболевших COVID-19. Среди заразившихся принц Чарльз, князь Монако Альбер II.