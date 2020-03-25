Лещенко перевели в реанимацию. Концертный директор объяснил, зачем

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который добровольно лег на обследование в больницу московского поселка Коммунарка, был переведен в реанимацию не из-за того, что его состояние ухудшилось. Это самое лучшее место для проведения плановой процедуры.

Об этом ТАСС сообщил концертный директор певца Олег Дмитриев.

«Он в реанимации, „питается“ кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — сказал Дмитриев.

Друг семьи Лещенко, юморист, певец и руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур сообщил «КП», что у певца взяли анализы на коронавирус, но их результаты пока неизвестны.

«Ждем. Чувствует он себя нормально, говорит хорошо. Температуры нет, и у Ирочки (жена Лещенко — прим.ред.) тоже. Я созванивался с ними вчера вечером, утром не стал беспокоить», — уточнил Винокур.

В больницу 78-летний Лещенко и его жена Ирина обратились 23 марта. Они почувствовали себя плохо после гастролей в Канаде и США. Певцу поставили диагноз — воспаление легких.