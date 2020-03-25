Принц Чарльз заболел коронавирусом

Принц Чарльз сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Об этом сообщили Sky News и ITV News.

Эту информацию подтвердили в канцелярии принца Чарльза. У сына королевы проявлялись легкие симптомы. Сейчас он себя хорошо чувствует и работает из дома в обычном режиме. Об этом написал ТАСС со ссылкой на официальное заявление представителей принца Уэльского. Его жена тоже сдала анализы, ее тест оказался отрицательным.

По данным Reuters, в последний раз принц встречался с Елизаветой II 9 марта. В сообщении Букингемского дворца сказано, что королева чувствует себя хорошо, она здорова.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в конце 2019 года. В январе вирус разошелся по Китае и вышел за его пределы. Больше всего из европейских стран пострадала Италия. Сейчас вся Европа борется с пандемией.

Непростая ситуация в Испании, Франции, Германии и Великобритании. В Соединенном Королевстве к пандемии сначала отнеслись несерьезно. Британцы продолжали вести обычны образ жизни, пока число заболевших не стало быстро увеличиваться. После этого премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении карантина.

Ранее стало известно, что внучка Елизаветы II отложила свадьбу из-за коронавируса.