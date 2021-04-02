Twitter получил второй за день штраф на 3 млн рублей

Суд в России вынес Twitter второй штраф за день. На этот раз на 3,3 миллиона рублей. Всего сегодня будет рассмотрены вопросы по трем штрафам для соцсети, сообщило РИА «Новости».

Второй штраф тоже связан с публикациями, где содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в акции протеста.

Всего Роскомнадзор выписал три предписания социальной сети. Суд пока рассмотрел только два: на 3,2 и 3,3 миллиона рублей. Платформа должна оплатить всю сумму в течении 60 дней после вступления судебного решения в силу.

По предписанию Роскомнадзора с 10 марта Twitter в России работает с ограниченной скоростью. Долго загружаются фото и видеосообщения. Такое решение регулятор принял, чтобы принудить площадку удалить запрещенный законодательством контент.

Всего с 2017 года к социальной сети отправили более 28 тысяч требований о блокировке публикаций о суициде, детской порнографии и подобных вещах. Три тысячи заявлений социальная сеть проигнорировала, поэтому Роскомнадзор пошел на меры для замедления трафика.

За отказ от выполнения требований регулятора компанию штрафуют. При регулярных нарушениях сумма может составить до пятой части годовой выручки социальной сети.

Представители Twitter заявили, что никогда не разрешали использовать свою платформу для пропаганды незаконного поведения.