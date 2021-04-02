Twitter оштрафовали в России на 3,2 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей. Наказание последовало за отказ удалить противоправную информацию, сообщили «360» в Таганском районном суде.

Речь идет о призывах несовершеннолетних к участию в несанкционированной акции. Судья признал компанию Twitter виновной в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ограничение доступа к информации в соответствии с законодательством России.

В качестве наказания компанию оштрафовали на сумму в 3,2 миллиона рублей.

Начиная с 10 марта Twitter в России работает с замедленным трафиком. Медленно загружаются фотографии и видео. На такие ограничительные меры пошел Роскомнадзор после того, как социальная сеть не удалила противоправный контент.

В ведомстве не исключили, что могут полностью заблокировать социальную сеть, если она не выполнит все требования. Платформе дали один месяц на выполнение.

В конце марта Роскомнадзор сообщил, что меры по замедлению трафика дали результат. Twitter начал удалять контент, запрещенный в России. При этом регулятор отметил, что эта работа идет слишком медленно и фактически удалили только треть сообщений. Кроме этого появляются новые публикации с запрещенным контентом.