11 июля 2023, 09:03
Туристов в Абхазии начали переселять из подтопленных отелей
АТОР: туристов в Абхазии переселяют из подтопленных после ливней отелей
Российских туристов, которые находятся в подтопленных после ливней отелях Абхазии, начали переселять в пригодные для отдыха. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
По его словам, переселяют путешественников из отелей, которые стали непригодны к проживанию. К примеру, там затопило общественные помещения. Кроме того, туристов доставляют в аэропорт Сочи на грузовых машинах, поскольку легковые не могут проехать по размытым дорогам.
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«За ночь ни один турист в аэропорт не опоздал», — сказал собеседник агентства.
Ромашкин добавил, что сейчас отмен туров в связи с непогодой не было. По его словам, ливни в Сочи и Абхазии обычно кратковременные и редко когда идут больше одного дня.
В Абхазии и Краснодарском крае России прошли сильные ливни. В Сочи проливные дожди вызвали подтопления улиц и домов, потоки воды уносили автомобили. В Гагрском районе Абхазии российскую туристку унесло течением реки. Министр туризма Теймураз Хишба призвал закрыть пляжи на несколько дней. В Сочи из-за непогоды продлили режим ЧС до 12 июля, написал RT.
Туризм
Абхазия
Потопы после ливней на юге России
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