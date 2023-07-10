Происшествия 10 июля 2023, 22:17 Российскую туристку унесло течением во время ливня в Абхазии МЧС Абхазии: спасатели ищут туристку из России, которую унесло течением во время ливня РИА «Новости»

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Российскую туристку унесло течением реки во время обильного ливня в Гагрском районе Абхазии. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС республики.

«Отдыхающую из Москвы унесло течением реки. По словам очевидцев, это произошло в селе Алахадзы Гагрского района. Спасатели занимаются поиском женщины», — сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что все случилось в воскресенье, 9 июля. Туристка приехала на отдых вместе с супругом.

В прошедшие выходные сильные дожди настигли черноморское побережье. Это повлияло на инфраструктуру и жизнь граждан. Без электричества остался Гагрский район, где непогода повредила больше 1000 зданий.

Из-за стихии приостановили железнодорожное движение. Спасатели оказали помощь более 30 туристам в регионах, оказавшихся в зоне обильных осадков. Министр туризма Теймураз Хишба призвал закрыть пляжи на неопределенный срок.

Ранее сотрудники спасательных служб нашли седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Местоположение еще одной отдыхающей пока не определили, ведут поиски женщины.