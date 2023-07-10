Путешествия 10 июля 2023, 14:11 Пляжи Абхазии из-за непогоды предложили закрыть Министр туризма Хишба рекомендовал закрыть на несколько дней все пляжи Абхазии Unsplash

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Все пляжи Абхазии ради безопасности отдыхающих следует закрыть на несколько дней. С таким предложением выступил министр туризма Теймураз Хишба, сообщила радиостанция «Sputnik Абхазия».

«Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — сказал он.

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Ситуация, по словам министра, некритичная, жизни туристов ничего не угрожает. Но, по мнению Теймураза Хишбы, необходимо усилить контроль и ввести ограничения.

В Абхазии и Краснодарском крае России прошли сильные ливни. В Сочи потоки воды унесли машины с улиц, в республике — размыли свыше 200 метров железнодорожных путей. «Известия» сообщили, что «Абхазские железные дороги» приостановили движение поездов.

В зону подтопления вошли населенные пункты Гагрского района. Вода залила первые этажи некоторых домов, жильцы остались без света.