10 июля 2023, 14:11
Пляжи Абхазии из-за непогоды предложили закрыть
Министр туризма Хишба рекомендовал закрыть на несколько дней все пляжи Абхазии
Все пляжи Абхазии ради безопасности отдыхающих следует закрыть на несколько дней. С таким предложением выступил министр туризма Теймураз Хишба, сообщила радиостанция «Sputnik Абхазия».
«Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — сказал он.
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Ситуация, по словам министра, некритичная, жизни туристов ничего не угрожает. Но, по мнению Теймураза Хишбы, необходимо усилить контроль и ввести ограничения.
В Абхазии и Краснодарском крае России прошли сильные ливни. В Сочи потоки воды унесли машины с улиц, в республике — размыли свыше 200 метров железнодорожных путей. «Известия» сообщили, что «Абхазские железные дороги» приостановили движение поездов.
В зону подтопления вошли населенные пункты Гагрского района. Вода залила первые этажи некоторых домов, жильцы остались без света.
Туризм
Абхазия
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