Цифровой проездной для полетов в ЕАЭС предложили создать в России

В России может появиться цифровой проездной для международных полетов внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас этот вопрос Министерство транспорта РФ обсуждает с авиакомпаниями.

«РФ может создать цифровой проездной для международных авиаперелетов в рамках ЕАЭС. Минтранс обсуждает этот вопрос с авиакомпаниями. Обсуждается целесообразность запуска отдельного приложения или ускорение использования Travel Pass IATA», — передал ТАСС слова источника из одной российской авиакомпании.

По его словам, сейчас важно максимально ускорить восстановление международных авиаперевозок и простимулировать готовность других стран открывать двустороннее сообщение, ограниченное из-за пандемии.

Цифровой проездной IATA Travel Pass уже успешно работает на некоторых авиамаршрутах за рубежом. Ранее в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) сообщили, что бесплатное приложение также позволит путешественникам хранить сертификаты тестирования и вакцинации от коронавируса. Singapore Airlines стала первой авиакомпанией, которая начала испытания проездного в декабре.