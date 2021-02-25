Цифровой проездной для авиапассажиров появится в конце марта. Некоторые страны уже готовы воспользоваться им

Цифровой проездной для авиапассажиров IATA Travel Pass появится на платформах iOS и Android в конце марта. Приложение позволит путешественникам хранить сертификаты тестирования и вакцинации от коронавируса. Платить за него не придется.

О готовности приложения «в течение нескольких недель» сообщила пресс-служба Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Сертификат нужен для возобновления авиаперелетов, приостановленных во многих странах из-за пандемии.

До сих пор в ряде государств действует ряд ограничений на въезд и на выезд, рассказал региональный директор IATA по аэропортам и внешним связям Винуп Гоэль «Би-би-си». С Travel Pass путешественники вернутся к привычному образу жизни, а правительства будут уверены в безопасности прилетевших.

«Ключевой вопрос — это уверенность. Пассажиры должны быть уверены в том, что тесты, которые они прошли, точны и позволят им въехать в страну. <…> Правительства должны быть уверены в том, что тесты, которые пассажиры сдадут, являются точными и соответствуют их собственным условиям», — пояснил Гоэль.

Бумага против приложения

Travel Pass разработали по «модульному принципу». Приложение может работать с другими цифровыми решениями, которые сейчас тестируют в разных странах.

У цифрового проездного есть бумажные аналоги, например «желтая карточка» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она подтверждает, что пассажиры привиты от желтой лихорадки.

Однако перед бумажной формой у приложения есть весомый плюс, уверены специалисты, — низкий риск мошенничества. Тем временем Европол недавно сообщил, что во Франции работало целое агентство по подделке документов. Жулики продавали отрицательные результаты тестов пассажирам в парижском аэропорту Шарль де Голль. Мошенников, занимающихся фальшивыми справками, задержали и в Великобритании. А полиция Малайзии недавно арестовала шестерых пакистанцев, подозреваемых в подделке результатов тестирования. Схожая ситуация была в России, когда работодатели стали требовать от соискателей справки о вакцинации от коронавируса, нарушая при этом закон.

«Этот вопрос вышел на первый план, потому что существует риск мошенничества с бумажными сертификатами», — пояснил Гоэль.

Однако настойчивое требование некоторых правительств именно бумажной документации оказалось препятствием для распространения приложения IATA.

«У нас действительно есть случай в Республике Корея, где требуют бумажный сертификат, поэтому мы ведем диалог с правительством, чтобы убедиться, что оно разрешит цифровые сертификаты», — заявил Гоэль.

Кто будет использовать приложение

Первое авиакомпанией, начавшей испытания проездного, стала Singapore Airlines. Было это еще в декабре. Сейчас Travel Pass также тестируют Etihad, Emirates, Qatar Airways, Air New Zealand и другие.

В IATA сообщили, что обсуждают этот проездной с большинством авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Ассоциация авиакомпаний Таиланда, куда входят Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Thai Smile Airways, Nok Air, Thai Lion Air и Thai Vietjet, еще не присоединилась к испытаниям сертификата. Однако руководители компаний успели назвать приложение важным пунктом повестки дня, который они планируют продвигать вместе с правительством, отметили в Bangkok Post.

«В настоящее время мы работаем с рядом авиакомпаний по всему миру и учимся у этих пилотов. И мы планируем начать работу в марте. <…> Таким образом, мы планируем получить полностью функциональную рабочую систему в течение следующих нескольких недель», — заявил Гоэль.

Проявила интерес к приложению и Россия. Об этом в ночь на 3 февраля сообщили РИА «Новости» в пресс-службе IATA.

«Мы говорили с российскими властями по поводу IATA Travel Pass, и они выразили свою заинтересованность. Обсуждение продолжается», — отметили в организации.