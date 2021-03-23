Мигрантов в России обяжут сдавать биометрию

В России намерены собирать биометрические данные с приезжающих в страну без визы мигрантов. В Госдуме считают, это поможет следить за состоянием здоровья приезжих и облегчит поиск объявленных в розыск.

Законопроект, обязывающий трудовых мигрантов предоставлять биометрию и проходить медицинское освидетельствование, депутаты уже приняли в первом чтении. Об этом сообщил «Царьград».

Авторы документа заметили, что сейчас надзорные службы контролируют состояние здоровья гастарбайтеров частично. Отработанных алгоритмов действий по отношению к мигрантам — носителям опасных заболеваний нет до сих пор. Без биометрических данных, подчеркнули парламентарии, сложно выявить мигрантов, находящихся в розыске.

Если мигранты приехали на долгий срок, то в течение 30 дней они обязаны пройти медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить, что у них отсутствует ВИЧ и другие опасные для общества инфекции и наркотическая зависимость.

В начале марта в правительстве РФ озвучили идею, которая предполагала обязательную сдачу биометрии для трудовых мигрантов. Касается она в первую очередь граждан ЕАЭС. По мнению чиновников, благодаря принятию законопроекта снизятся риски проникновения в Россию инфекционных заболеваний. Кроме того, усилится контроль за преступниками, террористами и нежелательными лицами.