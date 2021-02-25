Цифровой проездной для авиапассажиров появится в конце марта

Мобильное приложение авиапассажиров IATA Travel Pass появится на платформах iOS и Android в конце марта. Оно позволит путешественникам хранить сертификаты тестирования и вакцинации от COVID-19, и будет бесплатным.

Об этом сообщило «Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Региональный директор IATA по аэропортам и внешним связям Винуп Гоэль разъяснил, что сертификат необходим для возобновления авиаперелетов, так как во многих странах все еще действуют жесткие ограничения или карантин.

«Ключевой вопрос — это уверенность. Пассажиры должны быть уверены в том, что тесты, которые они прошли, точны и позволят им въехать в страну», — подчеркнул Гоэль. Приложение позволит и правительствам стран быть уверенными в том, что прилетевшие пассажиры безопасны.

Travel Pass разработан по «модульному принципу», поэтому он может работать с другими цифровыми решениями, которые проходят испытания по всему миру.

Singapore Airlines стала первой авиакомпанией, начавшей испытания проездного в декабре.

Ближайшим бумажным эквивалентом приложения является «желтая карточка», документ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающий, что пассажиры были вакцинированы от желтой лихорадки.

Однако в IATA считают, что риск мошенничества с бумажными документами слишком велик. Мошенники, торгующие поддельными отрицательными результатами тестов, уже были задержаны во Франции, Великобритании и Малайзии.

Сейчас ведутся переговоры с правительством Республики Корея, которое требует для въезда бумажного сертификата.

После того, как российские работодатели в нарушение закона начали требовать от соискателей на должность справку о вакцинации от коронавируса, отечественные мошенники начали печатать и продавать поддельные сертификаты.