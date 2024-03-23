Общество 23 марта 2024, 19:42 Центры крови Подмосковья приняли 2712 доноров после теракта в Crocus City Hall Телеканал «360»

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Свыше двух тысяч человек сдали кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

«Две тысячи семьсот двенадцать доноров пришли в центры крови Подмосковья сегодня», — указали в сообщении.

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В общей сложности за день сотрудники центров крови заготовили почти тонну крови и ее компонентов. Аналогичным образом обстоит ситуация и в Москве, где за день кровь сдали около двух тысяч человек.

Пострадавшие при теракте в Московской области обеспечены достаточными запасами крови, рассказала ранее главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Число жертв трагедии в Crocus City Hall выросло до 133 человек, сообщили в пресс-службе Следкома. Сейчас поисковые работы продолжаются.