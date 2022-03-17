«Руспродсоюз» заявил о росте отгрузочных цен на сахар

Отгрузочные цены на сахар выросли до 75−78 рублей за один килограмм. Об этом «360» заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Он пояснил, что дальнейший рост цен грозит производителям готовой продукции, которые используют сахар, ростом издержек или приостановкой работ.

«Мы отмечаем рост отгрузочных цен на сахар. Сегодняшняя цена находится на уровне 75−78 рублей за килограмм. Это можно объяснить только экономической нестабильностью. Для производителей готовой продукции это чревато еще большим ростом издержек и невозможностью выпуска продуктов питания, в рецептуре которых применяется сахар», — заявил Леонов.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что начала проверку всех участников рынка сахара — от производителей до торговых точек.

«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления необоснованного повышения цен или создания искусственного дефицита к нарушителям применят меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. При необходимости материалы проверок передадут в прокуратуру.

Внеплановые проверки начались у крупнейших производителей сахара. Инспекторы ФАС проводят их в отношении НКО «Союз сахаропроизводителей России», ООО «Группа Компаний „Русагро“», ООО «Русагро-Центр», ООО «Продимекс», ООО «ГК Доминант», ООО «Торговый Дом „Доминант“» и ООО «ЧеховСахар». Собственные проверки обоснованности повышения цен на сахар начала прокуратура.

Газета «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации «Русбренд» в ФАС сообщила, что производители сахара установили закупочные цены на свою продукцию в долларах. Оплату они принимают в рублях, но по курсу на дату отгрузки.

На этой неделе правительство ввело запрет на экспорт сахара. Ограничение действует до 31 августа. До этой же даты действует правило для беспошлинного ввоза сахара в Россию общим объемом до 300 тысяч тонн.