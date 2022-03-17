Российские производители сахара стали переходить на цены в долларах

Некоторые производители сахара стали устанавливать цены на свою продукцию в долларах. На такие заводы уже пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Некоторые российские сахарные заводы стали устанавливать цены в долларах, предлагая покупателям расплачиваться за товар рублями, но по нынешнему курсу валют. Об этом ФАС сообщила ассоциация «Русбренд». Организация направила письмо, в котором попросила оценить ситуацию и принять меры, уточнила газета «Известия».

«Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий», — заявила ассоциация.

В своем обращении она отметила, что выбор других поставщиков ограничен из-за высокого уровня экономической концентрации российского рынка сахара. Производители продуктов питания также пожаловались ФАС, что стоимость сахара подскочила сразу на 60-70%. Причем ценники увеличили без каких-либо пояснений и переговоров. Как подчеркнул «Русбренд», заводы пригрозили прервать отгрузки, если условия оплаты не пересмотрят максимум в течение двух суток.