Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны

Россия временно не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец — в третьи страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.

Это решение приняли для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях санкций. Вывозить зерновые будет запрещено до 30 июня, сахар — до 31 августа 2022 года.

Тем не менее для вывоза сахара и зерна правительство предусмотрело несколько исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Запрет на экспорт пшеницы и зерновых подготовил Минсельхоз России. С 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года российские зернопроизводители экспортировали 28,1 миллиона тонн зерна — это на треть меньше, чем годом ранее.

На минувшей неделе комиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию ввела временный запрет на экспорт сахара, пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза.