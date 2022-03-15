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    15 марта 2022, 17:48

    Генпрокуратура проверит попытки искусственного повышения цен на сахар

    Ольга Назаркина

    Генпрокуратура проверит попытки искусственного увеличения цен на сахар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Генпрокуратура проверит попытки искусственного повышения цен на сахар

    Проверки организовали по поручению главы ведомства Игоря Краснова после того, как экспертная группа Генпрокуратуры получила информацию об увеличении стоимости сахара на фоне приостановки его отгрузки в нескольких регионах.

    «Прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц», — уточнили в пресс-службе.

    После проверки при выявлении нарушений Генпрокуратура примет меры для пресечения создания искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цены на этот продукт.

    По данным газеты «Известия», первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе представить предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.

    В начале марта о недопустимости завышения стоимости сахара предупредила ФАС. Соответствующие письма ведомство направило всем сахарным заводам.