Генпрокуратура проверит попытки искусственного повышения цен на сахар

Генпрокуратура проверит попытки искусственного увеличения цен на сахар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки организовали по поручению главы ведомства Игоря Краснова после того, как экспертная группа Генпрокуратуры получила информацию об увеличении стоимости сахара на фоне приостановки его отгрузки в нескольких регионах.

«Прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц», — уточнили в пресс-службе.

После проверки при выявлении нарушений Генпрокуратура примет меры для пресечения создания искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цены на этот продукт.

По данным газеты «Известия», первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе представить предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.

В начале марта о недопустимости завышения стоимости сахара предупредила ФАС. Соответствующие письма ведомство направило всем сахарным заводам.