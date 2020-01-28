Трое россиян пожаловались на здоровье после приезда из Китая

«Минздрав уже дал опровержение о том, что это ОРВИ», — сказали «360» в администрации Адыгеи.

Как сообщал «Коммерсант», девушку, прибывшую из Китая, госпитализировали в Майкопе с симптомами ОРВИ. У нее не было температуры, но для уточнения диагноза пациентку поместили на карантин.

В Воронеже медики продолжают проверять двух пациентов: женщину и мужчину.

«28 января 2020 года в Воронеже в рамках эпиднастороженности госпитализированы два пациента с ОРВИ: недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. При госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты: специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников», — сообщили в департаменте здравоохранения Воронежа.

В ведомстве рассказали, что пациенты находятся в инфекционном боксе с отдельными входами в каждую палату. У них взяли анализы на коронавирус, параллельно их проверяют на грипп.

По информации «Интерфакса», женщина приехала в Воронеж из Китая четыре дня назад.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились больше 4,5 тысячи человек. В России пока не было ни одного случая заражения новым типом пневмонии.