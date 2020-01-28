Две больницы построят в Китае за 6 и 15 дней. Такое возможно, когда нет бюрократии и работа 24/7

Из-за вспышки коронавируса китайские власти решили построить две больницы специально для зараженных. Причем сроки стройки невероятные — 6 и 15 дней. За такое короткое время появится два новых здания минимум на тысячу человек. Правда ли можно так быстро строить и в чем секрет китайских рабочих, рассказывает «360».

На окраине китайского Уханя, где началась эпидемия коронавируса, до 2 февраля должны построить новую больницу в качестве карантинного и лечебного центра. Из-за растущего числа зараженных и быстрого распространения вируса больных решили изолировать от остальных пациентов. Новая больница должна принять порядка тысячи пациентов уже через несколько дней.

Больница за неделю

По данным китайской прессы, рабочие начали подготовку к строительству. Более чем на 25 тысячах квадратных метров земли на окраине Уханя уже работает техника. Новая больница строится недалеко от курортного комплекса, изначально предназначенного для местных рабочих, расположенного в садах у озера на окраине города, сообщила в пятницу официальная газета Changjiang Daily.

Предположительно, больница будет состоять из более чем 20 сборных одноэтажных или двухэтажных блоков и вместит порядка тысячи койко-мест. Преимущество таких сборных блоков заключается не только в том, что здания строятся быстрее, но и в дешевизне таких работ в сравнении с обычными стройками.

Власти сообщают, что на площадке работают более 45 единиц строительной техники и более ста человек. При этом сам процесс возведения зданий еще не начался. Как это будет происходить, мы можем представить, потому что это далеко не первая скоростная стройка в Китае. На YouTube можно найти ускоренные ролики о том, как китайцы за две недели выстраивают небоскребы. Вот, например, видео, на котором за 15 дней возвели 30-этажное здание.

Предположительно, больницы для инфицированных новым коронавирусом будут строить по такому же принципу.

Хотят пойти на рекорд

Похожий опыт строительства больницы в чрезвычайно сжатые сроки у Китая уже был: в 2003 году в стране была вспышка атипичной пневмонии (Сарс), тогда в Пекине построили госпиталь за неделю. По мнению старшего научного сотрудника по вопросам глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Янжонга Хуана, Китай хочет побить этот рекорд.

17 лет назад в строительстве больницы «Сяотаньшань» в Пекине участвовали около четырех тысяч человек. Работы не прекращались круглые сутки, чтобы уложиться в установленные сроки. За неделю было не только построено само здание госпиталя, но и оборудованы все необходимые процедурные кабинеты с современным оборудованием и даже лабораторией.

«У Китая есть опыт, даже на таких монументальных проектах, как этот, все делается быстро. Они могут преодолеть бюрократический характер и финансовые ограничения и способны мобилизовать все ресурсы», — сказал он.

Он также заявил, что для экстренного строительства приглашены лучшие инженеры со всех концов страны.

Инженерная работа — это то, в чем Китай хорош. У них есть записи о строительстве небоскребов на скорость. Это очень трудно представить для западных жителей, но это возможно Янжонг Хуан.

За два месяца пекинская больница «Сяотаньшань» приняла седьмую часть всех больных атипичной пневмонией в стране, государственная пресса называла этот опыт «чудом в истории медицины».

Для того, чтобы простимулировать строителей завершить работы в срок и выполнить их качественно, всем задействованным в возведении госпиталя и 17 лет назад, и сейчас значительно повысили оплату труда.

Ранее «360» рассказывал главное, что нужно знать о китайском коронавирусе: откуда он появился, каковы симптомы и есть ли лечение. Сейчас известно о 4515 заболевших и 106 погибших от нового вируса только в Китае. Также о случаях заражения сообщали в США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, Франции, Германии и других странах. В России еще не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.